Собянин: Москвичи взяли 4 награды на чемпионате «Абилимпикс» среди бойцов СВО

23:11

Жители Москвы смогли завоевать четыре награды на чемпионате «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции. По словам мэра столицы Сергея Собянина, чемпионат проходил по расширенной программе, включающей 21 профессиональную компетенцию.

«Столичную команду к состязаниям готовили опытные специалисты — крупные работодатели города и эксперты Московского чемпионата «Абилимпикс», — отметил мэр.

Как сообщил градоначальник, лучшим в компетенции «Инструктор по адаптивной физической культуре» стал 34-летний Виталий Комаров, в компетенции «Поварское дело» — сорокалетний Антон Аксенов, в компетенции «Предпринимательство» — 30-летний Кирилл Загородников, в компетенции «Сетевое и системное администрирование» — 36-летний Николай Столярик

Чемпионат проводится по поручению главы РФ, в нем участвовали более 600 ветеранов из 86 регионов страны. От Москвы выступали 17 человек.

Отметим, что Москва окажет содействие в проведении национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Состязания пройдут пройдет в конце октября — начале ноября 2026 года в выставочном комплексе «Тимирязев центр». В соревнованиях будут участвовать около 1000 человек — победители региональных отборочных этапов со всей России, а также из дружественных стран.