0
0
1519
НОВОСТИ

Собянин: Москвичи взяли 4 награды на чемпионате «Абилимпикс» среди бойцов СВО

23:11 01.07.2026

Жители Москвы смогли завоевать четыре награды на чемпионате «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции. По словам мэра столицы Сергея Собянина, чемпионат проходил по расширенной программе, включающей 21 профессиональную компетенцию.

«Столичную команду к состязаниям готовили опытные специалисты — крупные работодатели города и эксперты Московского чемпионата «Абилимпикс», — отметил мэр.

Как сообщил градоначальник, лучшим в компетенции «Инструктор по адаптивной физической культуре» стал 34-летний Виталий Комаров, в компетенции «Поварское дело» — сорокалетний Антон Аксенов, в компетенции «Предпринимательство» — 30-летний Кирилл Загородников, в компетенции «Сетевое и системное администрирование» — 36-летний Николай Столярик

Чемпионат проводится по поручению главы РФ, в нем участвовали более 600 ветеранов из 86 регионов страны. От Москвы выступали 17 человек.

Отметим, что Москва окажет содействие в проведении национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Состязания пройдут пройдет в конце октября — начале ноября 2026 года в выставочном комплексе «Тимирязев центр». В соревнованиях будут участвовать около 1000 человек — победители региональных отборочных этапов со всей России, а также из дружественных стран.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:35 03.07.2026
Собор Парижской Богоматери будт на реставрации до 2033 года
0
740
21:45 03.07.2026
Финский политик назвал русофобию психическим расстройством
0
897
20:30 03.07.2026
Желающие проститься с Али Хаменеи прибывают в Тегеран со всей страны
0
981
19:40 03.07.2026
Сбер: Люди – главные дизайнеры в тандеме ИИ и человека
0
728
19:30 03.07.2026
Сбер: Следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта
0
740
18:50 03.07.2026
Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения
0
1101
17:40 03.07.2026
FIDE отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на год
0
1099
17:15 03.07.2026
Медведев на церемонии прощания с Али Хаменеи пообщался с президентом Ирана
0
1509
17:06 03.07.2026
Верховный комиссар ООН призвал положить конец пыткам российских военнопленных на Украине
0
1332
16:45 03.07.2026
Сбер присоединился к меморандуму о раскрытии информации о банковских вкладах
0
1073

Возврат к списку