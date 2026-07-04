Собянин: Москвичи взяли 4 награды на чемпионате «Абилимпикс» среди бойцов СВО
23:11 01.07.2026
Жители Москвы смогли завоевать четыре награды на чемпионате «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции. По словам мэра столицы Сергея Собянина, чемпионат проходил по расширенной программе, включающей 21 профессиональную компетенцию.
«Столичную команду к состязаниям готовили опытные специалисты — крупные работодатели города и эксперты Московского чемпионата «Абилимпикс», — отметил мэр.
Как сообщил градоначальник, лучшим в компетенции «Инструктор по адаптивной физической культуре» стал 34-летний Виталий Комаров, в компетенции «Поварское дело» — сорокалетний Антон Аксенов, в компетенции «Предпринимательство» — 30-летний Кирилл Загородников, в компетенции «Сетевое и системное администрирование» — 36-летний Николай Столярик
Чемпионат проводится по поручению главы РФ, в нем участвовали более 600 ветеранов из 86 регионов страны. От Москвы выступали 17 человек.
Отметим, что Москва окажет содействие в проведении национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Состязания пройдут пройдет в конце октября — начале ноября 2026 года в выставочном комплексе «Тимирязев центр». В соревнованиях будут участвовать около 1000 человек — победители региональных отборочных этапов со всей России, а также из дружественных стран.
НОВОСТИ
- 22:35 03.07.2026
- Собор Парижской Богоматери будт на реставрации до 2033 года
- 21:45 03.07.2026
- Финский политик назвал русофобию психическим расстройством
- 20:30 03.07.2026
- Желающие проститься с Али Хаменеи прибывают в Тегеран со всей страны
- 19:40 03.07.2026
- Сбер: Люди – главные дизайнеры в тандеме ИИ и человека
- 19:30 03.07.2026
- Сбер: Следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта
- 18:50 03.07.2026
- Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения
- 17:40 03.07.2026
- FIDE отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на год
- 17:15 03.07.2026
- Медведев на церемонии прощания с Али Хаменеи пообщался с президентом Ирана
- 17:06 03.07.2026
- Верховный комиссар ООН призвал положить конец пыткам российских военнопленных на Украине
- 16:45 03.07.2026
- Сбер присоединился к меморандуму о раскрытии информации о банковских вкладах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать