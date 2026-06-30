ЕС хочет отказаться от принципа единогласия при принятии Киева — экс-премьер Польши
16:12 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евробюрократы предвидели реакцию Варшавы на конфликт с Владимиром Зеленским, поэтому будут продвигать идею принятия Украины в Евросоюз большинством голосов вместо единогласного решения. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Польши (2001-2004) Лешек Миллер.
«[Председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен и вся ее мафия уже это предвидели. Они будут стремиться ввести голосование большинством голосов вместо единогласия на форуме ЕС», — написал Миллер на своей странице X. Экс-премьер считает, что последним оплотом сопротивления воле ЕК остаются парламенты стран Европы, которые должны ратифицировать решение правительств об одобрении вступления Киева в Евросоюз.
Процесс принятия новых государств в Евросоюз насчитывает множество этапов. Для официального запуска и завершения каждого из них требуется единогласное решение государств ЕС.
Процесс переговоров о приеме в ЕС поделен на 33 раздела (главы), которые неравномерно распределены по 6 переговорным кластерам. Каждая глава включает нормы регулирования одной из сфер жизни государства в политике, экономике, науке, культуре, внешней политике и политике безопасности и т. д. По каждой из этих глав страна-кандидат обязана привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС. Кандидаты не могут повлиять на переговорах на содержание предъявляемых им требований, речь идет лишь о сроках их выполнения и порядке адаптации к нормам.
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