16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евробюрократы предвидели реакцию Варшавы на конфликт с Владимиром Зеленским, поэтому будут продвигать идею принятия Украины в Евросоюз большинством голосов вместо единогласного решения. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Польши (2001-2004) Лешек Миллер.

«[Председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен и вся ее мафия уже это предвидели. Они будут стремиться ввести голосование большинством голосов вместо единогласия на форуме ЕС», — написал Миллер на своей странице X. Экс-премьер считает, что последним оплотом сопротивления воле ЕК остаются парламенты стран Европы, которые должны ратифицировать решение правительств об одобрении вступления Киева в Евросоюз.

Процесс принятия новых государств в Евросоюз насчитывает множество этапов. Для официального запуска и завершения каждого из них требуется единогласное решение государств ЕС.

Процесс переговоров о приеме в ЕС поделен на 33 раздела (главы), которые неравномерно распределены по 6 переговорным кластерам. Каждая глава включает нормы регулирования одной из сфер жизни государства в политике, экономике, науке, культуре, внешней политике и политике безопасности и т. д. По каждой из этих глав страна-кандидат обязана привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС. Кандидаты не могут повлиять на переговорах на содержание предъявляемых им требований, речь идет лишь о сроках их выполнения и порядке адаптации к нормам.