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Физика и профильная математика — предметы с самыми высокими средними баллами на ЕГЭ-2026

15:32 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самые высокие средние тестовые баллы, по предварительным итогам основного периода ЕГЭ-2026, зафиксированы по физике (66,47) и профильной математике (66,33). Это следует из данных, представленных в презентации руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Математика профильная — 66,33, физика — 66,47», — говорится в таблице, представленной на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.

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