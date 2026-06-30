Физика и профильная математика — предметы с самыми высокими средними баллами на ЕГЭ-2026

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самые высокие средние тестовые баллы, по предварительным итогам основного периода ЕГЭ-2026, зафиксированы по физике (66,47) и профильной математике (66,33). Это следует из данных, представленных в презентации руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Математика профильная — 66,33, физика — 66,47», — говорится в таблице, представленной на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.