В здании веерного депо создадут общественное пространство — мэр Москвы
15:41 30.06.2026
На Комсомольской площади в историческом здании веерного депо создадут новое общественное пространство. По словам мэра Сергея Собянина, в результате ранее закрытая территория будет новой яркой локацией на культурной карте мегаполиса.
«Мы реализуем этот проект вместе с РЖД, поскольку депо относится к железнодорожной инфраструктуре. Одна из ключевых задач — переоборудовать здание под выставочную площадь, сохранив аутентичный облик и кирпичную кладку фасадов», — отметил градоначальник.
На новой площадке можно будет устраивать камерные тематические экспозиции и крупные отраслевые выставки. А во внутреннем дворе будет оборудована площадка для сезонных мероприятий — от ярмарок проекта «Лето в Москве» до новогодних программ и концертов.
Также планируется комплексное благоустройство территории площадью более 15 тыс. кв м. В результате появится прогулочная зона, связывающая выходы из станции метро «Комсомольская» с гастрономическим пространством «Депо» и сформировано единое пешеходное пространство. Там предполагают обустроить разноуровневые террасы, веранды для кафе и выполнить ландшафтное озеленение.
Авторы проекта предлагают использовать одну из платформ и железнодорожные пути Казанского вокзала, которые сейчас не используются. В частности, на путях планируется размещать образцы современной рельсовой техники во время тематических выставок. Как считает Сергей Собянин, веерное депо станет живым и динамичным пространством, в котором история Москвы будет украшать настоящее и вдохновлять будущее. Работы на площадке планируют начать до конца 2026 года.
Отметим, что в Москве продолжают создавать новые общественные пространства. Например, недавно была обустроена территория уинновационного центра «Сколково». Там убрали воздушные линии в кабельную канализацию протяженностью 1,6 км и переложили водосточные сети. Возле корпусов инновационного центра создали пешеходную зону с покрытием из бетонной плитки, установили более 70 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать