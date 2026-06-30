В здании веерного депо создадут общественное пространство — мэр Москвы

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На Комсомольской площади в историческом здании веерного депо создадут новое общественное пространство. По словам мэра Сергея Собянина, в результате ранее закрытая территория будет новой яркой локацией на культурной карте мегаполиса.

«Мы реализуем этот проект вместе с РЖД, поскольку депо относится к железнодорожной инфраструктуре. Одна из ключевых задач — переоборудовать здание под выставочную площадь, сохранив аутентичный облик и кирпичную кладку фасадов», — отметил градоначальник.

На новой площадке можно будет устраивать камерные тематические экспозиции и крупные отраслевые выставки. А во внутреннем дворе будет оборудована площадка для сезонных мероприятий — от ярмарок проекта «Лето в Москве» до новогодних программ и концертов.

Также планируется комплексное благоустройство территории площадью более 15 тыс. кв м. В результате появится прогулочная зона, связывающая выходы из станции метро «Комсомольская» с гастрономическим пространством «Депо» и сформировано единое пешеходное пространство. Там предполагают обустроить разноуровневые террасы, веранды для кафе и выполнить ландшафтное озеленение.

Авторы проекта предлагают использовать одну из платформ и железнодорожные пути Казанского вокзала, которые сейчас не используются. В частности, на путях планируется размещать образцы современной рельсовой техники во время тематических выставок. Как считает Сергей Собянин, веерное депо станет живым и динамичным пространством, в котором история Москвы будет украшать настоящее и вдохновлять будущее. Работы на площадке планируют начать до конца 2026 года.

Отметим, что в Москве продолжают создавать новые общественные пространства. Например, недавно была обустроена территория уинновационного центра «Сколково». Там убрали воздушные линии в кабельную канализацию протяженностью 1,6 км и переложили водосточные сети. Возле корпусов инновационного центра создали пешеходную зону с покрытием из бетонной плитки, установили более 70 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками.