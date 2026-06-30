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НОВОСТИ

Контрразведка Германии насчитала почти 60 тыс. правых экстремистов в стране

16:32 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка, BfV) констатирует увеличение в стране числа правых экстремистов. В 2025 году оно выросло на 8 450, примерно до 58 700, говорится в представленном в Берлине ежегодном докладе BfV.

Ведомство связывает тенденцию по увеличению числа правых радикалов с ростом популярности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Среди более 70 тыс. членов АдГ около 28 тыс. человек, по оценке контрразведки, являются правыми экстремистами. Год назад таковых было 20 тысяч.

Особую тревогу контрразведки вызывает готовность правых экстремистов к насилию. По данным ведомства, в 2025 году число таковых увеличилось до 15,6 тыс. (15,3 тыс. в 2024 году).

Выросло и число левых экстремистов, к которым ведомство относит примерно 42,2 тыс. человек. В 2024 году насчитывалось около 38 тыс. левых радикалов.

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