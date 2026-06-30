Число работающих в России граждан Индии оценивается в более чем 70 тыс. — дипломат

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудничество России и Индии в сфере трудовой мобильности развивается. Об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в республике Роман Бабушкин, выступая на Форуме по трудовой мобильности.

«По некоторым оценкам, в настоящее время в России работают более 70 тыс. граждан Индии», — сказал Бабушкин. «Сегодня мы наблюдаем высокий спрос на индийских работников со стороны российских регионов и бизнеса в самых разных отраслях: сельском хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, на железнодорожном транспорте, в металлургии, судостроении, текстильной и фармацевтической промышленности, здравоохранении, сфере ИКТ, секторе услуг и других областях», — отметил он.