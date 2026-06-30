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НОВОСТИ

Ценные виды рыб Таймыра изучит еще одна экспедиция программы «Тамура»

16:33 30.06.2026

Представители научной экспедиции по изучению ценных видов рыб реки Енисей, организованной при поддержке «Роснефти», стартовали из порта Дудинка. В проекте примут участие ведущие ученые Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, Мурманского Морского Биологического института РАН и Арктического научного центра «Роснефти». Запланированные ими исследования завершат цикл полевых работ в рамках корпоративной экологической программы «Тамура», стартовавшей в 2024 году. В рамках этой программы, рассчитанной до 2027 года, ученые изучают на западном Таймыре карскую субпопуляцию белого медведя, диких северных оленей, а также ценные виды птиц и рыб. Собранные сведения позволят актуализировать информацию о состоянии ключевых видов животных Крайнего Севера.

Во время новой экспедиции ученые изучат в летний период современное состояние ихтиофауны устьевой области реки Енисей и ее кормовой базы - сообществ фито- и зоопланктона, а также макрозообентоса. Специалисты планируют провести биологическое обследование наиболее распространенных и ценных видов рыб Енисея, среди которых муксун, сиг и омуль. Ученые определят их основные размерно-весовые показатели, а также особенности питания, что позволит оценить состояние рыб в период нагульных миграций и условия их обитания, а также дополнить результаты, которые были получены в ходе исследований 2025 года. После завершения полевого этапа полученные материалы направят на камеральную обработку в специализированные лаборатории. При этом для оценки видового состава рыб будут проведены молекулярно-генетические исследования проб воды.

Напомним, первый этап работ по изучению ценных видов рыб реки Енисей в 2025 году включал целый комплекс исследований, в том числе оценку состояния популяций наиболее ценных видов рыб, а также экологических условий их мест обитаний, но в осенний период. Тогда ученые прошли более 600 км устья Енисея, в том числе его самые важные и крупные притоки – реки Большая Хета, Пелятка, Дудинка, Таналау, Муксуниха.

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