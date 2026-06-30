Лукашенко рад, что его сын стал биотехнологом в Пекинском университете

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ожидал появления в своей семье биотехнолога, однако рад, что его сын получил такой диплом в Пекинском университете.

«Я, честно говоря, не ожидал, что в моей семье появится биотехнолог. Часто, не понимая, говорил, может, что и не надо: „Ты же сын президента“. Но сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его, но и этих пятерых ребят плюс 20 тех, которые в Беларуси (прошли обучение по совместной белорусско-китайской программе — прим. ТАСС)», — сказал белорусский лидер на церемонии вручения дипломов выпускникам совместной образовательной программы Белорусского государственного университета и Пекинского университета.

Видео с церемонии опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого». Среди пятерых выпускников программы — сын Лукашенко Николай, все они одеты в традиционные мантии и академические шапочки. В руках у юных специалистов по два диплома — белорусского и китайского образцов.