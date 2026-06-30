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Всемирный банк отказался от климатической цели под давлением США — FT

17:00 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирный банк (ВБ) отказался от целевого показателя, согласно которому 45% его финансирования должны были приходиться на проекты, связанные с борьбой с изменением климата, после давления со стороны властей США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее информации, решение было принято после нескольких месяцев переговоров между акционерами банка. Европейские страны и ряд государств-заемщиков выступали за сохранение климатической цели, однако США, обладающие крупнейшей долей голосов и правом фактического вето, добивались ее отмены. При этом банк продлил действие своего плана по борьбе с изменением климата, но исключил из него количественный ориентир по климатическому финансированию.

Как отмечает FT, администрация президента США Дональда Трампа последовательно выступает против климатической повестки. В апреле министр финансов США Скотт Бессент заявил, что подобные цели снижают эффективность работы Всемирного банка и отвлекают его от основной миссии.

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