Венгрия против плана ЕС лишить статуса беженцев украинцев призывного возраста — Мадьяр

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия, как и еще несколько стран Евросоюза, возражает против намерения Еврокомиссии не предоставлять статус беженцев украинским мужчинам призывного возраста, которых власти хотят отправить на фронт. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр, выступая в национальном парламенте.

Вопрос об украинских беженцах в ЕС затронул в ходе дебатов лидер оппозиционной партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи, отметивший что Еврокомиссия предложила лишить временной защиты в Евросоюзе вновь прибывающих граждан Украины, годных для участия в военных действиях. Это может коснуться и этнических венгров в Закарпатье, которых, по словам депутата, «отправляют воевать на фронт за тысячу километров от их родины».

Излагая по его просьбе позицию венгерского правительства, Мадьяр ответил: «На заседании Совета ЕС по внутренним делам наш глава МВД Габор Пошфаи, как и представители еще шести или семи других государств, ясно и твердо заявил, что мы не поддерживаем это предложение Еврокомиссии».

Премьер отметил, что не все решения и инициативы Брюсселя бывают удачными и предложение об украинских беженцах еще будет обсуждаться. «Но что бы ни случилось, это не помешает венгерскому государству предоставить статус беженцев нашим венгерским соотечественникам, нашим братьям и сестрам по нации, которые приедут в Венгрию, спасаясь от войны и призыва в армию», — подчеркнул Мадьяр.