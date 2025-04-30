Железнодорожный вокзал Донецка, не принимавший поезда с 2014 года, заработает с 9 мая
21:20 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Железнодорожный вокзал Донецка ДНР, не принимавший поезда с 2014 года, заработает с 9 мая. Там откроется пригородное сообщение, сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых.
«Да, [вокзал заработает]. С 2014 года не было движения до вокзала. С 9 мая с вокзала поедут пригородные поезда», — сказал он.
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