Железнодорожный вокзал Донецка, не принимавший поезда с 2014 года, заработает с 9 мая

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожный вокзал Донецка ДНР, не принимавший поезда с 2014 года, заработает с 9 мая. Там откроется пригородное сообщение, сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых.

«Да, [вокзал заработает]. С 2014 года не было движения до вокзала. С 9 мая с вокзала поедут пригородные поезда», — сказал он.