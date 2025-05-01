Тарифы на электроэнергию для россиян с июля вырастут на 12,6%, через год — на 9,3%

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 12,6%, с июля 2026 года — на 9,3%, следует из прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития.

С 1 июля 2027 года рост тарифов на электроэнергию для населения составит 6,9%, с июля 2028 года — 4,9%. Прогноз пересмотрен с учетом корректировки ожидаемого уровня инфляции и увеличения темпов индексации оптовых цен на газ.

Индексация тарифов на услуги по передаче электроэнергии по сетям единой национальной электрической сети с июля 2025 года составит 11,5%, с июля 2026 года — 12,1%, с июля 2027 года — 9,3%, с июля 2028 года — 4,3%. Тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей в 2025 году вырастут на 11,6%, в 2026 году — на 9,8%, в 2027 году — на 6,3%, в 2028 году — на 4,2%.