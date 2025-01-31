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Украина продолжает разрушаться и терять территории — Госдеп США

09:32 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продолжение конфликта с Россией разрушает Украину, она теряет все больше и больше территорий. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью американской журналистке Мегин Келли. Стенограмму беседы распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента США.

«Мы финансируем тупик, затянувшийся конфликт <…>, в ходе которого Украина разрушается и теряет все больше и больше территорий», — сказал Рубио. Он полагает, что это начинают осознавать даже в рядах Демократической партии США, к которой принадлежал бывший президент страны Джо Байден.

Глава американского внешнеполитического ведомства допускает, что Владимиру Зеленскому непросто будет пойти на уступки для урегулирования конфликта, однако ему следует принять реальное положение дел. «Есть также реалии жизни на этой планете, и именно на этом направлении будет определяться работа», — отметил Рубио.

«У обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон», — утверждает Рубио.

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