В Европе используют террористические группировки в геостратегических целях — Шойгу

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд европейских стран все чаще использует террористические группировки для достижения своих геостратегических целей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на I сессии заседания Высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии.

«Отдельные европейские государства все более активно используют террористические группировки в своих геостратегических целях, прежде всего в противостоянии со странами, не признающими доминирования», — сказал он.