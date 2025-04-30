Трамп утверждает, что спад в экономике США связан с политикой Байдена

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что спад экономики США в первом квартале текущего года связан с политикой предыдущей администрации во главе с Джо Байденом. Он также утверждает, что введенные им импортные пошлины в конечном итоге приведут к процветанию экономики страны.

«Это фондовый рынок [бывшего президента США Джо] Байдена, а не Трампа. Я вступил в должность только 20 января. Тарифы скоро начнут действовать, а компании в рекордном количестве начинают переезжать в США», — написал он в социальной сети Truth Social.

Как утверждает американский лидер, США «будут процветать», однако для этого необходимо «избавиться от наследия» Байдена.

«Это займет некоторое время. Это [спад экономики] не имеет никакого отношения к тарифам. Только то, что он [Байден] оставил нам плохие цифры. Но когда начнется бум, он будет таким, каким не был ни один другой. Будьте терпеливы», — добавил Трамп.

Как сообщило Министерство торговли США, ВВП страны в первом квартале текущего года, по предварительной оценке, сократился на 0,3% в годовом выражении. Как указывалось в документе, отрицательная динамика связана, в частности, с сокращением государственных расходов, а также с ростом импорта. По данным ведомства, снижение темпов роста экономики США было зафиксировано впервые за три года. По итогам 2024 года темпы роста ВВП США составили 2,8%.