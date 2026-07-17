Торговый оборот между Азербайджаном и РФ вырос в 2025 году до $4,9 млрд — Байрамов
15:15 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Торговый оборот между Азербайджаном и Россией вырос в 2025 году до $4,9 млрд, что на 2,5% больше уровня 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
«Торговый оборот между Азербайджаном и Россией в 2025 году составил порядка $4,9 млрд. И данная положительная динамика относительно 2024 года составляет порядка 2,5%», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
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