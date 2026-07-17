В Подмосковье 15-летняя девочка пыталась поджечь АЗС по указанию неизвестных
14:00 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции задержали 15-летнюю девочку, которая пыталась поджечь АЗС в подмосковной Балашихе по указанию неизвестного в мессенджере. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Сотрудниками полиции правонарушительница была задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. Ей оказалась 15-летняя местная жительница», — сказала она.
Петрова добавила, что в ходе опроса в присутствии законных представителей девочка пояснила, что в одном из мессенджеров она вступила в переписку с неизвестным мужчиной, который, оказывая на нее психологическое давление и угрожая, принудил ее к выполнению противоправных действий. «Следуя полученным указаниям, подросток облила заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью и попыталась его поджечь при помощи спичек. Однако довести свой преступный умысел до конца она не смогла, так как была остановлена работниками АЗС и передана полицейским. Возгорание не допущено», — добавила Петрова.
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