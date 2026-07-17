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НОВОСТИ

Сбер: ИИ меняет не только процессы – он перезагружает культуру компаний и рынки целых стран

13:14 17.07.2026

Главный вызов ближайших лет — переход от систем поддержки решений к полностью автономным ИИ-агентам в здравоохранении, промышленности и образовании. Об этом в эксклюзивном интервью порталу iFeng на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин. При этом, подчеркнул он, технологический рывок невозможен без глубокой трансформации корпоративной культуры и выработки международных правил игры, которые позволят странам Глобального Юга развивать ИИ на равных, вне сложившихся технологических ограничений.

Сбер, по словам Александра Ведяхина, уже превращается в AI-Native компанию, где ИИ встраивается в основу бизнес-процессов и корпоративной культуры. Флагманская модель GigaChat используется сотрудниками как для создания новых решений, так и для повседневных задач — от подготовки презентаций до генерации текстов и обработки рутинных запросов. Одновременно команда Сбера выступает активным амбассадором ИИ, распространяя культуру использования технологий внутри организации и за её пределами.

«Сбер движется к состоянию AI-Native, ведь в основе наших бизнес-процессов и нашей культуры лежат технологии. Множество собственных AI-моделей уже интегрированы и успешно работают в банке. Наша команда — активные амбассадоры искусственного интеллекта в целом и ИИ-решений Сбера в частности. ИИ-помощник ГигаЧат используется коллегами как в создании новых разработок, так и в качестве помощника в повседневных задачах», – сказал Александр Ведяхин.

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