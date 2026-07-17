Сбер: Динамика российско-китайского диалога впечатляет

12:56

Фото пресс-службы Сбера

Участие российской делегации во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в этом году ознаменовалось не только презентацией флагманских технологических продуктов, но и подтверждением глубокой стратегической кооперации между Россией и Китаем в области ИИ. Как отмечает первый заместитель председателя правления Сбербанка, сотрудничество двух стран выходит на этап практической реализации по целому ряду направлений, каждое из которых уже приносит конкретные результаты.

«Динамика российско-китайского диалога впечатляет. Я вижу три главных вектора, где развитие происходит наиболее активно. Первый вектор — академическая кооперация. Мы активно работаем с ведущими китайскими университетами не просто над совместными публикациями, а над двойными программами подготовки кадров. Второй вектор — регуляторный диалог. Мы видим, что Китай, как и Россия, движется к созданию национальных стандартов ответственности ИИ. Здесь нет готовых решений — они рождаются только в живом обсуждении. WAIC для нас — это возможность сверить часы с китайскими регуляторами и понять, где наши подходы совместимы. Третий вектор — совместные продуктовые инициативы. Мы видим живой интерес китайских коллег к нашему опыту в области кибербезопасности агентных систем», – сказал Александр Ведяхин.

В ходе академической кооперации сотрудничество с ведущими китайскими университетами вышло далеко за рамки совместных научных публикаций. Стороны работают над запуском двойных образовательных программ, готовящих ИИ-инженеров, которые будут глубоко понимать как российскую, так и китайскую технологические школы, равно как и культурные коды обеих стран. Речь идёт о создании совместных лабораторий и исследовательских центров, которые станут площадкой для обмена талантами и передовыми методиками в области машинного обучения.

Второе направление — регуляторика. В условиях, когда страны по всему миру ищут баланс между инновациями и безопасностью, позиции Москвы и Пекина заметно сближаются. WAIC здесь выступает уникальной площадкой, где регуляторы, учёные и бизнес могут определить зоны совместимости национальных подходов. Эта работа уже институционализирована: в ноябре 2025 года на уровне глав правительств РФ и КНР был учреждён экспертный совет по сотрудничеству в области ИИ, который занимается вопросами этического управления, стандартизации и промышленного внедрения технологии.

Наконец, третье направление — совместные продуктовые инициативы. Российская сторона использует WAIC как платформу для демонстрации не только генеративных моделей, но и комплексных инфраструктурных решений, готовых к адаптации под азиатский рынок. Наряду с флагманской моделью GigaChat на стенде представлены разработки партнёров по Альянсу в сфере ИИ, включая решения для умных городов Smart Safe City и мультимодальную биометрическую платформу VoiceKey.Agent. Именно эти продукты вызвали живой интерес китайских коллег, особенно в контексте кибербезопасности агентных систем, развитие которых требует объединения усилий в вопросах доверия и надёжности ИИ-инфраструктуры.

Российско-китайское сотрудничество в сфере искусственного интеллекта переходит к системной работе. Объединяя научный потенциал, регуляторные подходы и практические компетенции, страны вносят значимый вклад в формирование глобальной ИИ-экосистемы, основанной на принципах суверенитета и взаимного доверия.