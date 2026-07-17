РФ и Непал подтвердили нацеленность на расширение военного сотрудничества — МО
13:00 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замминистра обороны РФ Василий Осьмаков провел встречу с временным поверенным в делах Непала в РФ Махешваром Мани Трипатхи. Как сообщили в Минобороны России, они подтвердили нацеленность на развитие военного сотрудничества.
«Заместитель министра обороны Российской Федерации Василий Осьмаков провел встречу с временным поверенным в делах Непала в РФ Махешваром Мани Трипатхи. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, подтвердили нацеленность на развитие и расширение двустороннего военного сотрудничества», — сказали там.
Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке, уточнили в ведомстве.
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