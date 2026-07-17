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Трамп отсылается к бездоказательным утверждениям о «вмешательстве» РФ — Песков

14:12 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп, говоря о России как некоей «угрозе» выборам в стране, отсылается к бездоказательной и обезличенной информации разведки. Между тем итоги официального расследования в самих США указывали на непричастность Москвы к каким бы то ни было вмешательствам, напомнил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент [США] ссылается на некую обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США», — указал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что все проведенные Вашингтоном расследования «пришли к выводу о том, что России ни коим образом не оказывала влияния на выборы в Соединенных Штатах».

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