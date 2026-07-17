Сейм Польши единогласно принял резолюцию в память о жертвах Волынской резни

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский Сейм (нижняя палата парламента) единогласно принял резолюцию, приуроченную ко Дню памяти жертв Волынской резни.

Согласно опубликованным на сайте нижней палаты результатам голосования, 441 депутат проголосовал за документ. При оглашении итогов народные избранники встали со своих мест и приветствовали результат аплодисментами.

В тексте резолюции содержится призыв к историкам и общественности «не поддаваться искушению релятивизации истории массового убийства поляков на Волыни».