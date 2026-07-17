Израиль намерен производить собственные авиабомбы, чтобы не зависеть от США —
16:00 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль планирует в течение двух лет наладить собственное массовое производство управляемых авиационных бомб JDAM, чтобы не зависеть от поставок вооружений из США. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
Как говорится в публикации, еще в 2024 году Израиль по распоряжению на тот момент главы Минобороны Йоава Галланта начал наращивать производство собственных бомб. Это решение было вызвано тем, что в мае того же года администрация президента США Джо Байдена ввела частичное эмбарго на поставки некоторых видов вооружений Израилю. На протяжении нескольких десятилетий еврейское государство полагалось на США в вопросе поставок этих видов вооружения.
По словам генерального директора Минобороны Израиля Амира Барама, в последнее время ведомство делает акцент на производстве именно авиабомб. «Мы сейчас работаем над пополнением всех израсходованных боеприпасов, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Принятые нами до операции [в отношении Ирана] решения о расширении и ускорении производственных линий в Израиле позволят вывести темпы производства на новый уровень», — сказал Барам, слова которого приводит газета.
Издание отмечает, что Израиль уже производит собственные комплекты наведения для переоборудования авиабомб свободного падения в высокоточное оружие, но объем производства далек от желаемого. Конкретные данные о производстве боеприпасов и их технические характеристики не приводятся.
НОВОСТИ
- 16:12 17.07.2026
- Си Цзиньпин на встрече с Гутерришем призвал не допустить возврата мира к «закону джунглей»
- 15:32 17.07.2026
- Планируется возобновление ряда авиарейсов между Азербайджаном и РФ
- 15:15 17.07.2026
- Торговый оборот между Азербайджаном и РФ вырос в 2025 году до $4,9 млрд — Байрамов
- 15:10 17.07.2026
- Собянин: Около 30 важных исторических находок обнаружили при реставрации ВДНХ
- 15:00 17.07.2026
- Сейм Польши единогласно принял резолюцию в память о жертвах Волынской резни
- 14:32 17.07.2026
- Энди Бернэм объявлен новым лидером лейбористов и станет премьером Великобритании
- 14:12 17.07.2026
- Трамп отсылается к бездоказательным утверждениям о «вмешательстве» РФ — Песков
- 14:00 17.07.2026
- В Подмосковье 15-летняя девочка пыталась поджечь АЗС по указанию неизвестных
- 13:32 17.07.2026
- Число выпускников, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ, уменьшилось на 4% за 3 года
- 13:27 17.07.2026
- Собянин: В Москве создадут 128 круглогодичных спортплощадок нового формата
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать