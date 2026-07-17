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Израиль намерен производить собственные авиабомбы, чтобы не зависеть от США —

16:00 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль планирует в течение двух лет наладить собственное массовое производство управляемых авиационных бомб JDAM, чтобы не зависеть от поставок вооружений из США. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Как говорится в публикации, еще в 2024 году Израиль по распоряжению на тот момент главы Минобороны Йоава Галланта начал наращивать производство собственных бомб. Это решение было вызвано тем, что в мае того же года администрация президента США Джо Байдена ввела частичное эмбарго на поставки некоторых видов вооружений Израилю. На протяжении нескольких десятилетий еврейское государство полагалось на США в вопросе поставок этих видов вооружения.

По словам генерального директора Минобороны Израиля Амира Барама, в последнее время ведомство делает акцент на производстве именно авиабомб. «Мы сейчас работаем над пополнением всех израсходованных боеприпасов, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Принятые нами до операции [в отношении Ирана] решения о расширении и ускорении производственных линий в Израиле позволят вывести темпы производства на новый уровень», — сказал Барам, слова которого приводит газета.

Издание отмечает, что Израиль уже производит собственные комплекты наведения для переоборудования авиабомб свободного падения в высокоточное оружие, но объем производства далек от желаемого. Конкретные данные о производстве боеприпасов и их технические характеристики не приводятся.

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