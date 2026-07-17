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ВС РФ провели семь совместных мероприятий боевой подготовки с армиями ряда стран

17:12 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ провели в первом полугодии 2026 г. семь мероприятий совместной боевой подготовки с ВС ряда государств. Об этом сообщил в ходе заседания коллегии Минобороны России заместитель главы военного ведомства Василий Осьмаков.

«Замглавы военного ведомства также отметил, что в рамках реализации задачи по увеличению совместных учений за первое полугодие было проведено пять мероприятий совместной боевой подготовки с Индией, Китаем, ЮАР, Ираном и Лаосом», — отметили в ведомстве.

В министерстве также привели слова Осьмакова: «Плюс <…> 13 июля в акватории Желтого моря завершилось российско-китайское учение „Морское взаимодействие — 2026“. А в Мьянме в настоящее время проходит российско-мьянманский учебно-методический сбор по линии сухопутных войск, который завершится 19 июля. Таким образом, по состоянию на сегодня проведено семь учений».

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