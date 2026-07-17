ВС РФ к концу года будут на 100% обеспечены спецтехникой для вывоза раненых — Цивилева

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ к концу текущего года будут обеспечены на 100% бронированной техникой и роботизированными платформами для эвакуации раненых военных. Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны РФ сообщила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

«Обеспеченность медицинских подразделений для эвакуации раненых бронированной техникой и НРТК к концу года будет доведена до 100%», — сказала замминистра обороны.