Подмосковье начинает развивать собственное виноделие
16:40 17.07.2026
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Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Московской области
В правительстве Московской области прошло совещание, посвященное развитию виноградарства и виноделия, организованное Министерством сельского хозяйства и продовольствия региона совместно с Роскачеством. Участники обсудили перспективы отрасли, потенциал местных производителей, а также возможности развития эногастрономического туризма и формирования мер государственной поддержки. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, представители Минсельхоза России, Роскачества, Россельхознадзора, Министерства культуры и туризма региона, АО «Россельхозбанк», эксперты «Винного гида России» и подмосковные виноделы.
История отрасли в Подмосковье насчитывает уже несколько лет: ранее в регионе было сосредоточено вторичное виноделие. Сейчас отрасль выходит на новый этап — хозяйства производят вино из сырья с арендованных участков на юге России и одновременно закладывают собственные виноградники. Это позволит в перспективе перейти к выпуску вина из винограда, выращенного непосредственно в Московской области.
В Подмосковье виноделие постепенно формируется как самостоятельное направление агропромышленного комплекса. Региональные производители используют современные технологии, работают с адаптированными к местному климату сортами винограда, включая «Солярис», а также развивают разные подходы к созданию продукции, в том числе производство айсвайна (ледяного вина) и вин с длительной выдержкой.
Одним из первых сортов, с которым уже работают в Подмосковье, является «Солярис». Благодаря раннему созреванию и устойчивости к климатическим условиям он хорошо подходит для выращивания в Центральной России. Из этого винограда получают свежие белые вина с яркой фруктовой ароматикой, в которой раскрываются ноты зеленого яблока, груши и цитрусовых. Природная кислотность делает их особенно гастрономичными — именно такие вина традиционно считаются одним из лучших сопровождений к выдержанным и полутвердым сырам. Поэтому вполне возможно, что уже через несколько лет на дегустациях будут рекомендовать самую локальную гастрономическую пару региона — подмосковный сыр и подмосковное вино.
«Мы видим потенциал виноделия в Подмосковье и рассматриваем разные модели, в том числе создание собственных виноградников и переработку винограда из южных регионов России. С учетом близости к крупному рынку сбыта такая модель может быть экономически и логистически оправданной. При этом важно, чтобы развитие отрасли сопровождалось продуманными мерами господдержки — формировать их будем совместно с профессиональным и экспертным сообществом, опираясь на практический опыт производителей», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.
В Минсельхозе Московской области уточняют, что по итогам пяти месяцев 2026 года объем производства винодельческой продукции в регионе составил порядка 1,4 миллиона литров. Основной объем выпуска обеспечивают предприятия вторичного виноделия. Вместе с тем в Подмосковье развиваются хозяйства, производящие вина из собственного винограда и сырья с арендованных участков южных регионов. Среди них — ООО «Шульгино» из Волоколамска, КФХ «Эльпа» из Краснознаменска и ИП Глава КФХ Выставкин Н.Б. с винодельней в Раменском округе.
Отдельное внимание во время совещания уделили перспективам северного виноградарства. Климатические особенности Подмосковья позволяют выращивать ранние технические сорта винограда при использовании специальных агротехнологий. При этом ночные температуры в период созревания способствуют формированию высокой естественной кислотности ягод, что создает условия для производства свежих и сбалансированных вин. Сейчас фермерские хозяйства региона развивают частные посадки и готовят участки к внесению в государственный реестр.
Еще одним драйвером развития нового направления станет эногастрономический туризм. Сегодня за атмосферой винодельческих хозяйств многие отправляются в Краснодарский край, Крым или другие винодельческие регионы. Однако совсем скоро, чтобы прогуляться среди виноградников, попробовать локальные вина и сыры, провести выходные на семейной винодельне или сделать фотографии на фоне виноградных лоз, необязательно будет преодолевать тысячи километров. Такие маршруты смогут появиться и в Московской области.
В Подмосковье уже проходят винные ярмарки и тематические фестивали, где отечественные производители представляют свою продукцию, знакомят посетителей с новыми брендами и презентуют новинки винодельческой отрасли. Включение винодельческих хозяйств в туристические маршруты будет способствовать популяризации локальных производителей, развитию эногастрономического туризма и формированию новой гастрономической визитной карточки региона.
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