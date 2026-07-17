Герман Греф рассказал сенаторам о глобальных вызовах и возможностях России в эпоху искусственного интеллекта

16:52

Фото пресс-службы Совета Федерации

Президент, председатель правления Сбербанкавыступил на 617-м заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ с докладом на тему «Глобальные вызовы и возможности России в эпоху искусственного интеллекта». Встреча была посвящена обсуждению технологии ИИ и того влияния, которое она оказывает на все сферы жизни нашей страны.

Герман Греф рассказал сенаторам о том, как стремительно меняется сфера ИИ, и выделил пять ключевых этапов его развития — от прикладного распознавания образов и машинного перевода 2010-х годов до появления универсального мультимодального генеративного ИИ, а затем и агентного ИИ, на котором мы находимся сейчас. Впереди, по словам спикера, — переход технологий в физический мир (роботы, беспилотный транспорт) и, на рубеже 2030-х годов, появление AGI — искусственного интеллекта общего назначения, способного решать любые задачи быстрее и лучше человека.

«Мы все ежедневно пользуемся специализированным ИИ на работе и в быту и уже не представляем без него жизнь — он применяется во всех сферах без исключения, включая науку, медицину, образование. В 2025 году с помощью ИИ было сделано 80% всех научных открытий, а в первом квартале этого года вышла первая статья, полностью сгенерированная ИИ. Сегодня в топовых научных журналах публикуется около 35 тысяч таких статей, к 2030 году их будет около 120 тысяч, а при сохранении темпа — около 5 миллионов. Прочитать такой объём сможет уже только сам искусственный интеллект», – сказал Герман Греф.

Отдельное место в выступлении заняла тема агентной экономики. Герман Греф подчеркнул, что роль ИИ принципиально меняется — от советника к исполнителю.

«Если раньше ИИ был в основном советником, сегодня агентная система становится полноценным исполнителем — способна управлять компьютером, машиной, нанимать специалистов. Уже был случай, когда ИИ сам вышел на рынок труда и без специальной задачи нанял человека для доставки продукта. Со временем у каждого из нас появится свой агент или мультиагентная система — целый класс автономных агентов, работающих 24 часа в сутки. Дайте ИИ-агенту допуск к календарю и переписке — и он будет круглосуточно отвечать на почту, решать задачи, анализировать документы и разрабатывать план действий», – отметил Герман Греф.

Как подчеркнул Герман Греф, на наших глазах формируется новый уклад экономики — агентный. ИИ-агенты компаний будут напрямую сотрудничать друг с другом: агент в считанные минуты сможет проанализировать лучшие предложения на рынке и найти оптимального поставщика без участия человека. Для этого всем компаниям в стране предстоит перейти в продвинутое цифровое платформенное состояние — с API, доступными для работы агентов, и едиными протоколами взаимодействия.

«В ближайшие пять лет мы увидим радикальные изменения. Одна из главных задач государства — перестроить систему образования: пока она не готова к массовому приходу ИИ. В целом искусственный интеллект повлияет на все сферы экономики — в медицине, финансах, юриспруденции, математике он уже во многом справляется с задачами лучше людей. На выставке в Совете Федерации мы показали возможности робота Грина, моделей ГигаЧат и Kandinsky, который уже создаёт видео, неотличимые от реальности, а также наши медицинские модели — они на топовом уровне по анализу изображений и постановке диагнозов — и технологии ИИ для спорта: футбола, художественной гимнастики, бега, которые уже помогают тренерам и спортсменам. По поручению президента России Владимира Путина мы организовали цикл обучения мультиагентным системам для заместителей губернаторов, отвечающих за цифровую трансформацию», – сказал Герман Греф.

Он рассказал сенаторам о ситуации в сфере ИИ на уровне геополитики. Все развитые страны поставили развитие технологий в число главных приоритетов. Вложения в инфраструктуру сегодня превышают инвестиции в нефтедобычу. При этом конкурентоспособность в этой сфере зависит от наличия мощностей. Американские модели в основном закрытые, работают только в местном облаке. Китайцы пошли другим путём — практически все свои модели они открывают, поэтому побеждают в трафике. Но сегодня китайские модели тоже начинают закрываются. Это доказывает, насколько важно России иметь свои собственные технологические стеки и вкладываться в развитие своих моделей.

После выступления Герман Греф ответил на вопросы сенаторов. Они касались безопасности, образования, демографии, авторских прав, сельского хозяйства и мониторинга деградации земель, применения роботов в тяжёлом физическом труде.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Германа Грефа за содержательное выступление и отметила лидерство Сбера в развитии ИИ в России. По её словам, страна с таким кадровым и технологическим потенциалом обязана войти в число мировых лидеров и не допустить отставания. Валентина Матвиенко согласилась с Германом Грефом в том, что систему подготовки кадров нужно перестраивать уже сейчас — в том числе с учётом запроса новой агентной экономики, — и что здесь нужны системные решения на уровне государственной образовательной политики.