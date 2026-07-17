Число многодетных семей выросло почти на 15% — Голикова
17:00 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество многодетных семей в России увеличилось на 14,5% по сравнению с началом 2025 года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
«По состоянию на 1 июля текущего года, число многодетных семей в стране увеличилось на 14,5% по сравнению с началом 2025 года», — говорится в сообщении.
В аппарате уточнили, что в 41 регионе страны с уровнем рождаемости ниже общероссийского действуют региональные программы для ее повышения, софинансирование которых осуществляется из средств федерального бюджета. В 2026 году в программах участвуют почти 140 тыс. семей, что в 4 раза больше, чем за первые 6 месяцев 2025 года.
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