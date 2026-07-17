2ГИС подключил ИИ для ответов на вопросы о наличии топлива на АЗС

17:25

ИИ-помощник геосервиса 2ГИС начал использовать данные карты бензина 2ГИС для ответов на вопросы о наличии топлива на АЗС. В карточке любой заправки в 2ГИС можно задать вопрос и узнать, есть ли топливо, каких марок, по какой цене, большая ли очередь, и какие ограничения действуют.

После запуска «Карты бензина» 2ГИС начал показывать актуальную информацию о наличии топлива более чем на 29 тыс. АЗС — почти всех заправках страны — в разделе «Где бензин?» мобильного приложения и на сайте benzin.2gis.ru. Эту информацию начал использовать встроенный в 2ГИС ИИ-помощник — вопросы о наличии топлива ему можно задать в карточке любой АЗС, даже не переходя на карту бензина. 12, 13 и 14 июля ИИ-помощник получил в 50 раз больше вопросов о наличии топлива, чем в среднем в день в предыдущие месяцы.

Ответ на вопрос обычно занимает не более 5 секунд — за это время искусственный интеллект анализирует карту бензина, которая агрегирует обезличенные данные о недавних покупках топлива (на основе транзакций Сбера, который выступил партнером проекта) и отметках от пользователей 2ГИС, кто был на выбранной АЗС в последнее время.

ИИ-помощник появился в карточках организаций в 2ГИС в 2025 году — он помогает пользователям быстро найти интересующую их информацию о продуктах и услугах компаний. После запуска «карты бензина» ИИ получил доступ к актуальным данным о наличии топлива, а пользователи — ещё один простой способ узнать, где сейчас можно заправиться. Водителям будет проще ориентироваться и планировать поездки.

Как получить информацию о наличии топлива в 2ГИС от ИИ-помощника:

– выбрать на карте 2ГИС интересующую АЗС;

– в карточке этой АЗС открыть чат с ИИ-помощником — он находится на вкладке «Вопросы»;

– выбрыть подходящий из списка частых вопросов или задать свой;

– ИИ-помощник ответит на вопросы о наличии и стоимости топлива, доступных на выбранной АЗС марках топлива и других нюансах, связанных с наличием топлива;

– при необходимости открыть карту бензина для выбора альтернативной АЗС.

Дневной поиск АЗС в 2ГИС с середины июня вырос в 7 раз в сравнении со среднедневным значением прошлого года. Пик поиска был зафиксирован 3 июля — в 13 раз чаще обычного.