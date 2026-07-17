Планируется возобновление ряда авиарейсов между Азербайджаном и РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что в ближайшее время планируется возобновления ряда прямых авиарейсов между Азербайджаном и РФ, прекратившихся после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года.

«Также в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений <…>, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 года с нашим гражданским самолетом», — сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.