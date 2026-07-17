Собянин: Около 30 важных исторических находок обнаружили при реставрации ВДНХ

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В процессе реставрации ВДНХ специалиств обнаружили примерно 30 важных находок, среди которых живопись и горельефы, сообщил мэр Сергей Собянин. Наиболее значимая находка — произведение скульптора Евгения Вучетича “Знаменосцу мира, советскому народу — слава!”. Этот горельеф считали утерянным почти 40 лет, однако специалисты нашли его в павильоне № 1 “Центральный” за фальшстеной. Реставратор смогли полностью восстановить изображение.

Горельев «Праздничный Ленинград» был обнаружен в павильоне № 64 «Оптика», являющемся объектом культурного наследия федерального значения.

По словам Собянина, композиция была создана известными скульпторами Григорием Косовым, Василием Стамовым, Александром Овсянниковым и Алексеем Тимченко. Копия работы расположена на станции метро «Нарвская» в Санкт-Петербурге. Как отметил мэр, в нынешнем году в павильоне № 64 стартовали реставрационные работы, которые завершатся в 2028 году.

Кроме того, под слоями побелки и краски была обнаружена роспись на потолке павильона № 30 «Микробиологическая промышленность» (историческое название «Масличные культуры»). Его тоже удалось восстановить и теперь его можно увидеть при посещении центра современных биотехнологий «Музей “Биотех”».

Также интересная находка была сделана и в строении 518 — кафе «Лето» (бывшая «Чайная»). Там на главном фасаде стены открытой веранды обнаружили роспись, выполненную по штукатурному слою.После вмешательства реставраторов, орнамент с изображением одуванчиков на красно-желтом поле виден посетителям.