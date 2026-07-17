Сбер: У России и Китая есть общая задача по обеспечению технологического суверенитета в сфере ИИ

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Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) отметил, что развитие суверенного ИИ находится в центре внимания обеих стран на самом высоком уровне.

Китай — один из мировых лидеров по числу разрабатываемых моделей и глубине их внедрения в промышленность и государственное управление, подчеркнул Александр Ведяхин. Это огромный массив экспертизы, с которым Россия активно работает. На WAIC Россия демонстрирует собственные решения и выстраивает партнёрские связи.

«У нас есть общая задача — обеспечить технологический суверенитет в сфере ИИ. Здесь Россия и Китай сталкиваются со схожими вызовами: нужны независимые технологические стеки, собственные стандарты, подготовка кадров, способность принимать решения исходя из национальных интересов. На WAIC такой государственный диалог обретает конкретные формы — от совместных исследований до обсуждения регулирования. Мы видим огромный потенциал в том, чтобы двигаться не параллельно, а вместе, – сказал Александр Ведяхин. – Кроме того, Китай — это крупнейший рынок в мире. И любая технологическая компания, которая хочет быть глобальной, должна присутствовать здесь. WAIC — лучшая точка входа в этот регион. Уверен, предстоящая конференция станет важным шагом в укреплении российско-китайского сотрудничества по искусственному интеллекту и откроет новые возможности для совместных проектов в интересах обеих стран».

World Artificial Intelligence Conference (WAIC) — крупнейшая мировая конференция по искусственному интеллекту, которая пройдёт с 17 по 20 июля. В деловой программе — более 140 тематических форумов с участием 1400 международных гостей. Делегация России примет участие в ключевых сессиях, посвящённых вопросам регулирования ИИ, технологической кооперации и совместным исследовательским инициативам.