Число выпускников, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ, уменьшилось на 4% за 3 года

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выпускников, не преодолевших минимальный порог единого государственного экзамена за три предыдущих года, уменьшилось более чем на 4%. Это следует из данных в презентации руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Уменьшилось более чем на 4% количество выпускников, не преодолевших минимальный порог за три предыдущих года», — говорится в презентации.