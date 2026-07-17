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Число выпускников, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ, уменьшилось на 4% за 3 года

13:32 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выпускников, не преодолевших минимальный порог единого государственного экзамена за три предыдущих года, уменьшилось более чем на 4%. Это следует из данных в презентации руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Уменьшилось более чем на 4% количество выпускников, не преодолевших минимальный порог за три предыдущих года», — говорится в презентации.

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