Число выпускников, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ, уменьшилось на 4% за 3 года
13:32 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число выпускников, не преодолевших минимальный порог единого государственного экзамена за три предыдущих года, уменьшилось более чем на 4%. Это следует из данных в презентации руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.
«Уменьшилось более чем на 4% количество выпускников, не преодолевших минимальный порог за три предыдущих года», — говорится в презентации.
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