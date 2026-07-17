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Энди Бернэм объявлен новым лидером лейбористов и станет премьером Великобритании

14:32 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энди Бернэм стал новым лидером Лейбористской партии Великобритании. Об этом объявила на специальной конференции правящей в Соединенном Королевстве партии глава ее Национального исполнительного комитета Шабана Махмуд. Трансляцию ведет в прямом эфире телеканал Sky News.

С учетом того, что лейбористы находятся у власти, 56-летний политик займет пост премьер-министра, который ранее решил покинуть Кир Стармер. Смена лидеров на Даунинг-стрит запланирована на 20 июля.

Период выдвижения кандидатов на пост лидера Лейбористской партии завершился 15 июля, но никто, кроме бывшего мэра Большого Манчестера Бернэма, свою кандидатуру не выставил. Политика поддержали 369 из 403 депутатов-лейбористов и все аффилированные с партией профсоюзы. Таким образом, он стал лидером Лейбористской партии на безальтернативной основе, или, как это называют британские СМИ, был «коронован» на этот пост.

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