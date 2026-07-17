Собянин: В Москве создадут 128 круглогодичных спортплощадок нового формата

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В Москве откроют 128 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Они будут располагаться во всех округах столицы и их можно будет полноценно использовать в любое время года. Зимой там будут катки с теплыми раздевалками, а летом пространства для игры в волейбол, баскетбол и другие командные игры. по словам мэра Сергея Собянина, сейчас идут работы по 23 адресам, а 11 подоьных спортплощадок уже открыты. "Одна из них находится в парке у Святого озера Косино-Ухтомского района на месте устаревшей спортивной зоны", — отметил градоначальник.

Например, в Косино-Ухтомском районе в ноябре 2025 года в парке у Святого озера на месте устаревшей спортивной зоны создали такую круглогодичную спортплощадку. Так есть многофункциональный павильон, в котором размещены комфортные раздевалки, кафе с летней верандой, медицинский пост, комната охраны, холодильная установка, туалеты и подсобные помещения. Там установлены необходимые инженерные системы, в том числе опоры освещения, LED-прожекторы, гобопроекторы, видеокамеры. Выполнен монтаж коммуникаций ледового поля и хоккейных бортов с подсветкой, оборудованы трибуны для зрителей. Было закуплено новое спортоборудование и ледозаливочная машина. Зимой на этой площадке был открыт большой каток площадью 1800 кв м, на котором можно было заниматься фигурным катанием и хоккеем или кататься на коньках. Летом там можно играть в баскетбол, мини-футбол, и другие командные игры. По данным мэра, каждую неделю спортплощадку в Косино-Ухтомском посещают более 2000 местных жителей.

Напомним, в Косино-Ухтомском живут около 90 тыс. человек. в районе есть природно-исторический парк «Косинский» со Святым, Белым и Черным озерами, стадион «Косино», храм Троицы Живоначальной. Рацлн активно развивается благодаря росту индустриального парка «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Теперь это один из центров московской промышленности, где работают десятки новых производств, есть тысячи рабочих мест для квалифицированных специалистов.

При этом в Косино-Ухтомском модернизируется социальная и транспортная инфраструктура. В 2019 году в районе появились станции метро Некрасовской линии — «Улица Дмитриевского» и «Лухмановская». Также местные жители могут пользоваться третьим Московским центральным диаметром - станциями Косино и Ухтомская. Автомобилисты активно используют новые варианты поездок по городу благодаря Московскому скоростному диаметру (МСД) с Косинской эстакадой и прямым выходом на трассу Москва — Нижний Новгород — Казань.