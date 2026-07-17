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Прирост задолженности населения по ипотеке в июне 2026 г. составил 1% — ЦБ РФ

13:12 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прирост задолженности населения по ипотеке, по предварительным данным Банка России, в июне текущего года составил 1% после 0,3% в мае, говорится в материалах регулятора.

«По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке в июне увеличилась на 1% после +0,3% в мае. Ускорение обусловлено новостями об изменении условий господдержки. Ранее активный рост ипотеки не раз отмечался в преддверии ужесточения госпрограмм», — отмечается в документе.

По данным ЦБ, объем выдач в июне вырос почти в 1,5 раза — до 483 млрд руб. с 328 млрд руб. в мае. На ипотеку с господдержкой пришлось порядка 65% выдач (примерно 55% в мае). По наиболее востребованной «Семейной ипотеке» предоставлено 288 млрд руб. (150 млрд руб. в мае). Вероятно, рост спроса был связан с ожиданиями, что с 1 июля условия по программе будут модифицированы. Однако вступление в силу изменений перенесено на более поздний срок.

Выдачи рыночной ипотеки также выросли — до 162 млрд руб. с 148 млрд руб. в мае. Как отмечает регулятор, ставки в этом сегменте все еще высокие. По выданным за июнь рыночным кредитам средняя ставка сохранилась на уровне примерно 18% годовых.

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