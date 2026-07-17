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Почти 99 тыс. человек улучшили результаты ЕГЭ на пересдаче

12:32 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

98 805 человек улучшили результаты ЕГЭ на пересдаче, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Какие же результаты показали наши выпускники, которые пересдавали этот экзамен? Почти 99 тыс. улучили свой результат. Мы рады за них, поздравляем», — сказал Музаев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.

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