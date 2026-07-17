Поручение президента РФ по обеспечению аграриев топливом будет выполнено — Лут
12:05 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поручение президента РФ по обеспечению российских аграриев топливом будет выполнено в полном объеме, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании Всероссийского дня поля.
«Отдельно не могу не остановиться на ситуации, связанной с топливом. Конечно, она волнует всех, она есть, эта ситуация в каждом регионе. Тем не менее вы знаете, у нас есть поручение президента, поручение правительства о том, что наши аграрии, безусловно, должны быть обеспечены всем необходимым топливом для уборочной и предстоящей посевной кампании. Уверены, что эти поручения будут в полном объеме выполнены», — сказала Лут.
Она отметила, что если есть «какие-то шероховатости», вопросы будут решаться с каждым конкретным регионом и с каждым конкретным предприятием, если это потребуется.
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