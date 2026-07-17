0
0
195
НОВОСТИ

Поручение президента РФ по обеспечению аграриев топливом будет выполнено — Лут

12:05 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поручение президента РФ по обеспечению российских аграриев топливом будет выполнено в полном объеме, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании Всероссийского дня поля.

«Отдельно не могу не остановиться на ситуации, связанной с топливом. Конечно, она волнует всех, она есть, эта ситуация в каждом регионе. Тем не менее вы знаете, у нас есть поручение президента, поручение правительства о том, что наши аграрии, безусловно, должны быть обеспечены всем необходимым топливом для уборочной и предстоящей посевной кампании. Уверены, что эти поручения будут в полном объеме выполнены», — сказала Лут.

Она отметила, что если есть «какие-то шероховатости», вопросы будут решаться с каждым конкретным регионом и с каждым конкретным предприятием, если это потребуется.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:27 17.07.2026
Собянин: В Москве создадут 128 круглогодичных спортплощадок нового формата
0
17
13:22 17.07.2026
Сбер: У России и Китая есть общая задача по обеспечению технологического суверенитета в сфере ИИ
0
26
13:14 17.07.2026
Сбер: ИИ меняет не только процессы – он перезагружает культуру компаний и рынки целых стран
0
33
13:12 17.07.2026
Прирост задолженности населения по ипотеке в июне 2026 г. составил 1% — ЦБ РФ
0
41
13:02 17.07.2026
Сбер предложил использовать конференцию AI Journey как международную площадку для обмена опытом
0
38
13:00 17.07.2026
РФ и Непал подтвердили нацеленность на расширение военного сотрудничества — МО
0
100
12:56 17.07.2026
Сбер: Динамика российско-китайского диалога впечатляет
0
47
12:32 17.07.2026
Почти 99 тыс. человек улучшили результаты ЕГЭ на пересдаче
0
158
12:20 17.07.2026
Войны США против Ирана не случилось бы, если бы Вэнс был президентом — Такер Карлсон
0
195
12:00 17.07.2026
ВС РФ поразили объекты инфраструктуры и резервуары с ГСМ в порту Одесса
0
219

Возврат к списку