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Американская разведка фиксировала попытки Турции тайно влиять на политиков и выборы в США

11:20 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательное сообщество США отмечало, что турецкие власти пытались тайно оказывать влияние на американских политиков и ход выборов в местные органы власти в стране. Об этом говорится в докладе Национального совета по разведке США, который был рассекречен и опубликован в четверг Белым домом.

В документе, датированном августом 2020 года, говорится: «Должностные лица Турции высокого ранга, включая президента [Тайипа] Эрдогана, считают, что в некоторых кругах правительства США укоренились антитурецкие взгляды, в связи с этим они пытаются тайно влиять на позицию по отношению к Турции американских политиков и кандидатов на политические посты». В докладе также подчеркивается: «В числе шагов, которые за последний год предпринимала Анкара, тайное финансирование кампаний на муниципальных выборах, лоббистская деятельность без регистрации и распространение государственными СМИ материалов в соцсетях».

Упомянутый совет входит в структуру аппарата директора Национальной разведки США, который курирует работу всех 18 американских разведывательных ведомств.

Американский президент Дональд Трамп ранее в четверг заявил, что рассекреченные данные разведки США свидетельствуют о том, что системы голосования в стране «в крайней степени подвержены риску атак».

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