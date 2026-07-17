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Собянин: Утвержден проект планировки территории транспортного узла «Новорижская»

10:45 17.07.2026

В Москве утвердили проект планировки территории транспортного узла «Новорижская». По словам мэра столицы Сергея Собянина, в него буду включены строящаяся станция Рублево-Архангельской линии метро, остановки наземного транспорта и перехватывающие парковки. При этом будет построена улично-дорожная сеть для удобного подъезда к этому узлу. "В частности, реконструируем транспортную развязку на пересечении Новорижского и Ильинского шоссе — построим направленные эстакады-съезды, переходно-скоростные полосы и боковые проезды", — отметил глава города.

На проектируемой территории разместят жилые комплексы с площадью квартир около 112,5 тыс. кв м, детский сад на 150 воспитанников, офисные здания.

При строительстве и реконструкции улично-дорожной сети будет модернизирована транспортная развязка на пересечении Новорижского и Ильинского шоссе, построены направленные эстакады-съезды, переходно-скоростные полосы и боковые проезды. Также планируется благоустроить прилегающую территорию.

Выполнение проекта планировки позволит создать комфортные условия для пассажиров транспортного узла «Новорижская». Их, согласно по прогнозам, будет ежедневно более 20 тыс. человек. Кроме того, узел обеспечит транспортную доступность нового городского квартала, в котором будут жить 3400 человек и будет создано 2000 рабочих мест.

Напомним, в последние годы в Москве развернуто массовое строительство станций метро, часть которых превращаются в транспортно-пересадочные узлы, объединяющие несколько видов транспорта.

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