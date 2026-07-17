КСИР заявил об уничтожении двух американских радаров в Омане
10:20 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран в ходе ответных атак на объекты США на Ближнем Востоке нанес удар и уничтожил два радара американских вооруженных сил в Омане. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).
«В продолжение ответных операций сегодня на рассвете военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции в рамках 13-й волны операции „Наср-2“ нанесли удар и уничтожили радар морского контроля на скалах [острова] Саламы, а также американский радар воздушного контроля, размещенный в районе Ганам (Оман)», — указывается в заявлении.
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