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КСИР заявил об уничтожении двух американских радаров в Омане

10:20 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран в ходе ответных атак на объекты США на Ближнем Востоке нанес удар и уничтожил два радара американских вооруженных сил в Омане. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).

«В продолжение ответных операций сегодня на рассвете военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции в рамках 13-й волны операции „Наср-2“ нанесли удар и уничтожили радар морского контроля на скалах [острова] Саламы, а также американский радар воздушного контроля, размещенный в районе Ганам (Оман)», — указывается в заявлении.

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