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Повышение МРОТ не влияет на назначенные пенсии, но может повлиять на будущие — ОП

10:00 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не оказывает влияния на уже назначенные пенсии, но может иметь значение для будущих выплат. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Хочу сказать, что повышение МРОТ не влияет на уже назначенную пенсию. Пенсия индексируется в соответствии с графиком», — отметил эксперт.

Юрист напомнил, что МРОТ — это минимальный размер оплаты труда. При полном рабочем дне работодатель не может платить сотруднику, в том числе пенсионеру, меньше данной суммы. При этом МРОТ должен быть не меньше прожиточного минимума.

Изменение МРОТ может влиять на будущую пенсию, так как при росте зарплаты увеличиваются отчисления в Соцфонд. «Пенсионные баллы начисляются за страховые взносы, которые делает работодатель. Они, в свою очередь, напрямую зависят от размера зарплаты. Соответственно, если зарплата растет, то растет и будущая пенсия», — объяснил собеседник агентства.

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