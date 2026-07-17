ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в портах Одесса и Черноморск
09:05 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в портах Одесса и Черноморск Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в портах Одесса и Черноморск Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов», — информировали в ведомстве.
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