Власти Никарагуа объявили о разрыве дипотношений с Италией
20:50 16.07.2026 Источник: Интерфакс
Власти Никарагуа в четверг объявили о разрыве дипломатических отношений с Италией, причиной послужили высказывания главы итальянского МИД Антонио Таяни в адрес Никарагуа, которые в Манагуа назвали оскорбительными, сообщает ЭФЭ.
"Разрыв произошел в ответ на необоснованные, агрессивные и безответственные заявления министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, который оскорбил народ и власти Никарагуа, игнорируя все нормы уважения к отношениям между народами и правительствами", - говорится в пресс-релизе правительства Никарагуа, который цитирует агентство.
Обострение произошло после того, как Таяни вновь обратился с просьбой об экстрадиции террориста Алессио Касимирри, одного из убийц бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро. На протяжении многих лет Касимирри скрывается в Никарагуа.
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