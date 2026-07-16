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Власти Никарагуа объявили о разрыве дипотношений с Италией

20:50 16.07.2026 Источник: Интерфакс

Власти Никарагуа в четверг объявили о разрыве дипломатических отношений с Италией, причиной послужили высказывания главы итальянского МИД Антонио Таяни в адрес Никарагуа, которые в Манагуа назвали оскорбительными, сообщает ЭФЭ.

"Разрыв произошел в ответ на необоснованные, агрессивные и безответственные заявления министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, который оскорбил народ и власти Никарагуа, игнорируя все нормы уважения к отношениям между народами и правительствами", - говорится в пресс-релизе правительства Никарагуа, который цитирует агентство.

Обострение произошло после того, как Таяни вновь обратился с просьбой об экстрадиции террориста Алессио Касимирри, одного из убийц бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро. На протяжении многих лет Касимирри скрывается в Никарагуа.

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