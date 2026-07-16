21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коррупция бывшего президента США Джо Байдена лежит в основе конфликта на Украине. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта. Просто спросите Хантера», — написал он в соцсети X.