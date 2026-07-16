Дмитриев: Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта
21:20 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коррупция бывшего президента США Джо Байдена лежит в основе конфликта на Украине. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта. Просто спросите Хантера», — написал он в соцсети X.
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