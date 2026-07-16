Россияне должны получать жилье вовремя и нужного качества — Путин
17:00 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возводимое жилье должно переходить к россиянам вовремя и быть надлежащего качества. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Вице-премьер отчитался, что в правительстве делают все, чтобы сохранить объем строительства. «Ну и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые они заплатили», — добавил он.
«И вовремя», — указал президент. «И вовремя», — подтвердил Хуснуллин. «Нужного качества», — немедля напутствовал также Путин.
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