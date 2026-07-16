Многие конфликты нельзя решить «сделкой» — Песков
16:00 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многие конфликты очень сложны и могут быть урегулированы только в ходе длительного, сложного, комплексного процесса, а не в результате «сделки», как это называют в США. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Многие конфликты очень сложны по своей структуре. И фактически решить многие конфликты в виде „сделки“, как это принято говорить в США, невозможно. Это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования. Это единственное, что может помочь в урегулировании», — указал представитель Кремля.
Он упомянул об этом в ответ на вопрос, не видит ли Кремль в развитии ситуации вокруг Ирана сигнала для себя о том, что договариваться по Украине нет смысла.
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