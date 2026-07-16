Штаб-квартира Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ будет находиться в Шанхае
17:40 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Штаб-квартира Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта расположится в Шанхае. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Новое учреждение будет независимой межправительственной международной организацией, придерживающейся целей Устава ООН, отстаивающей принципы консультаций, совместного вклада и общей выгоды. Организация будет ставить во главу угла благополучие человека, сообщает агентство.
16 июля в Шанхае было подписано соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества в области ИИ. Его подписали представители 29 стран, включая министра иностранных дел КНР Ван И, а также главу Минцифры РФ Максута Шадаева.
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