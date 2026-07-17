Мерц подтвердил участие Бундесвера в ядерных учениях Франции в текущем году

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Бундесвер в текущем году впервые примет участие в ядерных учениях Франции.

«Германия и Франция углубляют сотрудничество в обороне, мы укрепляем европейское сдерживание», — написал он на своей странице в соцсети X. «Еще в этом году мы примем участие в ядерных учениях французских вооруженных сил», — отметил Мерц.

Ранее агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило, что Германия и Франция предпринимают первые практические шаги в рамках сотрудничества в сфере ядерного сдерживания, в частности, осенью планируется участие военнослужащих ВС ФРГ во французских ядерных маневрах.