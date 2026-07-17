Си Цзиньпин на встрече с Гутерришем призвал не допустить возврата мира к «закону джунглей»

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировое сообщество должно уважать законные права и интересы каждой отдельной страны и не допустить возвращения к «эпохе закона джунглей». Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Шанхае с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

«Мы должны отстаивать справедливость и правосудие, каждая страна является равноправным членом международного сообщества; суверенитет, территориальная целостность, законные права и интересы каждой страны должны уважаться, — заявил Си Цзиньпин. — Мы никогда не должны допустить возвращения мира к эпохе закона джунглей». По его словам, нынешняя международная обстановка нестабильна и хаотична, что требует практики подлинного многостороннего подхода и возрождения статуса и роли ООН.

Он отметил важность приверженности целям и задачам Устава ООН и защиты международной системы и правил, установленных после Второй мировой войны.

Глава КНР сказал, что Китай последовательно предпринимает конкретные действия для поиска надлежащего пути сосуществования крупных держав, внося больше стабильности и уверенности в мир. КНР будет углублять сотрудничество с ООН в целях содействия миру и развитию во всем мире, добавил он.

Встреча состоялась на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая проходит в Шанхае с 17 по 20 июля.