Си Цзиньпин на встрече с Гутерришем призвал не допустить возврата мира к «закону джунглей»
16:12 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировое сообщество должно уважать законные права и интересы каждой отдельной страны и не допустить возвращения к «эпохе закона джунглей». Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Шанхае с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
«Мы должны отстаивать справедливость и правосудие, каждая страна является равноправным членом международного сообщества; суверенитет, территориальная целостность, законные права и интересы каждой страны должны уважаться, — заявил Си Цзиньпин. — Мы никогда не должны допустить возвращения мира к эпохе закона джунглей». По его словам, нынешняя международная обстановка нестабильна и хаотична, что требует практики подлинного многостороннего подхода и возрождения статуса и роли ООН.
Он отметил важность приверженности целям и задачам Устава ООН и защиты международной системы и правил, установленных после Второй мировой войны.
Глава КНР сказал, что Китай последовательно предпринимает конкретные действия для поиска надлежащего пути сосуществования крупных держав, внося больше стабильности и уверенности в мир. КНР будет углублять сотрудничество с ООН в целях содействия миру и развитию во всем мире, добавил он.
Встреча состоялась на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая проходит в Шанхае с 17 по 20 июля.
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